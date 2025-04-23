Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко повідомила, що загалом постраждали чотири райони міста. Перші влучання сталися у Шевченківському районі. Згодом удари зафіксували у Салтівському, Київському та Новобаварському районах.

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Які наслідки масованого обстрілу

У Київському районі дрон впав зовсім поряд з автомобілем, що проїжджав повз. Вибухова хвиля та уламки пошкодили машину й поранили водія.

На щастя, поблизу були рятувальники ДСНС. Вони оперативно надали чоловікові першу допомогу, стабілізували стан і передали його медикам. Зараз він у реанімації, його стан – найтяжчий серед усіх постраждалих. У лікарнях залишаються ще кілька людей,

– розповіла Анна Черненко.

Ще один удар припав на проїжджу частину в Київському районі – було пошкоджено електроопору, ймовірно внаслідок удару дрона типу "Герань".

На вигляд – невелика вирва, але наслідки серйозні. Пошкоджено зупинку громадського транспорту. На кілька годин довелося перекрити рух, щоб відновити дорожнє покриття та електропостачання,

– додала Черненко.

У Шевченківському районі дрон влучив у цивільну станцію техобслуговування автомобілів. Працівники втратили обладнання й автомобілі клієнтів, які перебували на ремонті.

Станція техобслуговування була повністю цивільною – тут обслуговували звичайні авто харків'ян. Постраждала також машина самого власника СТО. Один з працівників отримав поранення, ще одного – співробітника сусіднього підприємства – також було доправлено до лікарні. Уламки пробили навіть металеві двері, а на місці залишився фрагмент двигуна дрона.

"Я займався ремонтом звичайних автівок. Це мій робочий автомобіль. Після другого вибуху ми з друзями встигли виїхати. Третій дрон влучив просто під ворота. Було дуже гучно. Ми заховалися за стіною – зрозуміли, що влучило зовсім поруч", – розповів власник СТО Олександр.

Нова ворога тактика

У Харківській міській раді повідомили, що після атаки на Запоріжжя стало очевидно: наступною ціллю буде Харків.

Маємо справу з новою тактикою. За годину до обстрілу наш ситуаційний центр уже попередив про загрозу атаки дронів-камікадзе. На жаль, 13 "Шахедів" справді полетіли на Харків. Це – новий підхід ворога,

– зазначив директор одного з департаментів міської ради Богдан Гладких.

Анна Черненко додала, що, за оцінками фахівців, ворог може повторити подібну атаку. Вона полягає у тому, що безпілотники залетіли в місто посеред дня з різних боків і роззесередились. Після цього почали бити по різних районах міста.

22 квітня багато мешканців стали свідками обстрілів, пожеж та порятунку людей. Важливо мати при собі базові засоби надання допомоги: аптечку, турнікет – це може врятувати життя, як це сталося під час удару в Київському районі.

Із 13 дронів, які атакували Харків, я бачила влучання шести – як починалися пожежі, як працювали рятувальники. У чотирьох районах міста це було видно з різних точок. Було багато очевидців, тим більше – це сталося вдень,

– сказала вона.

Рятувальники наголошують: не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги. У Харкові діють диференційовані сповіщення – якщо сигнал звучить саме для Харкова, потрібно негайно йти в укриття.