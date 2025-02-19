Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Defense Express. Росія налагоджує виробництво реактивного дрона-камікадзе "Герань-3", який є аналогом іранського Shahed-238.

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Нова загроза для ППО України

Він оснащений турбореактивним двигуном Tolou-10/13, що дозволяє йому розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину та вражати цілі на відстані до 2 500 кілометрів.

Однак, як показав аналіз Defense Express, Росія все ще залежить від постачання критичних компонентів з Ірану.

Основна проблема боротьби з такими дронами – їхня висока швидкість, яка робить їх малодоступними для мобільних вогневих груп та вертольотів, що використовуються для збиття ворожих БпЛА. Однак українські сили ППО мають ефективні інструменти протидії:

Переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК).

ЗРК середньої дальності.

"Зенітні танки" Gepard.

Новітні британські ЗРК Grawehawk під ракети Р-73.

Що відомо про "Герань-3"

Російський БпЛА базується на розробках Ірану, який лише у 2023 році представив Shahed-238. Попередній аналіз захоплених іранських дронів показав, що їхня електроніка може походити з Канади та Чехії, а двигуни – з AliExpress.

Які саме компоненти отримає "Герань-3" – поки що відкрите питання, однак залежність Росії від іранських поставок залишається.

Загроза від "Герань-3" реальна, але Україна має засоби для протидії. Сучасні системи ППО дозволять ефективно знищувати ці дрони ще на підльоті до цілей, зменшуючи їхню бойову ефективність.

Водночас важливим залишається масштаб виробництва цього озброєння – якщо російський ВПК не зможе налагодити серійний випуск, "Герань-3" не стане значною проблемою для української оборони.