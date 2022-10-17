В Харькове временно перестало курсировать метро и наземный электротранспорт

В последние недели в областях Украины все чаще возникают проблемы с электросетью. В Харькове из-за падения напряжения временно перестал работать электротранспорт.

Утром 17 октября в части Харькова либо снизилось напряжение, либо полностью исчезло электроснабжение. Поэтому сначала приостановил работу метрополитен, а затем в целом весь электротранспорт

Ранее Пожалуйста, сделайте больше, – Зеленский попросил украинцев экономить электроэнергию

Транспорт остановили временно

Информацию о временном прекращении работы электротранспорта подтвердил заместитель городского головы Евгений Водовозов.

Ранее СМИ сообщали об остановках метрополитена. Об этом стало известно из объявления в подземке.

Уважаемые пассажиры! По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства!

– написали в объявлении.

В "Харьковоблэнерго" отметили, что сработала защитная автоматика.

Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения,

– заявила представитель организации Марина Шевченко.

Что правительство говорит об отключении электричества

Пока неизвестно, что стало причиной исчезновения электроснабжения. Однако стоит отметить, что электротранспорт в Харькове в предыдущие недели уже приходилось останавливать из-за ракетных обстрелов.

Напомним, в Кабмине объяснили, почему в Украине случаются аварийные отключения после массированного обстрела. Происходит это потому, что российские оккупанты пытались уничтожить энергетическую систему Украины массированными обстрелами.

Пока продолжаются аварийные работы, в ряде городов временно выключают свет.

Достойно внимания – утренняя атака Киева: смотрите видео