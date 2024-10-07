Они делали невероятные вещи: в Харькове открыли Аллею славы погибших волонтеров

В Харькове 5 октября открыта Аллея памяти волонтеров. Теперь в Молодежном парке есть место, где чествуют тех, кто отдал свою жизнь, помогая людям и животным из прифронтовых городов.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондент Анна Черненко, отметив, что в харьковском парке в честь погибших волонтеров высажены магнолии и дубы. Эти деревья теперь будут напоминать о лучших людях, жизни которых отобрали россияне.

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"Волонтеры не боятся выполнять очень сложные задачи. Они ездят в чрезвычайно опасные места, чтобы забрать людей, животных и максимально помогать всем, кому это нужно", – сказала она.

Аллея памяти волонтеров

Анна Черненко отметила, что на месте открытия аллеи есть стенд с именами погибших волонтеров, их там 24.

Из-за войны, которую начала Россия против Украины погибли: Эльвира Щемур, Юлия Ютина, Роман Филонов, Кирилл Осипенко, Юлия Здановская, Александр Шевченко, Вячеслав Саенко, Сергей Данченко, Юрий Волчков, Антон Хрусталев, Виктория Швецова, Дмитрий Константинов, Богдан Скляренко, Олег Федоренко, Дмитрий Бутенко, Евгений Санин, Алексей Чистяков, Дмитрий Ковалев, Сергей Шалигин, Вадим Забара, Антон Рыжиков, Артур Виноградов, Дарья Виноградова, Владимир Савво.

Здесь люди, которые погибли от начала полномасштабного вторжения. Очень хочется, чтобы там не добавлялось никаких фамилий,

– подчеркнула корреспондентка 24 Канала.

Она поделилась несколькими историями погибших людей.

Артур и Дарья Виноградовы – супруги, которые погибли в ДТП. Они возвращались с мероприятия, который организовывали для вынужденно перемещенных лиц.



Роман Филонов и Юлия Здановская – погибли во время одного из обстрелов областной военной администрации в Харькове. Они приехали из Киева помогать харьковчанам.



Сергей Шалигин и Вадим Забара – погибли во время эвакуации людей на Купянщине. Россияне тогда обстреливали переправу, где были люди.

Черненко добавила, что идея создать аллею, высадив там деревья, принадлежит Алексею Мусину – волонтеру, который сейчас присоединился в ряды ВСУ.

Идея создания Аллеи

Председатель БО Координационный гуманитарный центр Евгений Коляда подчеркнул, что идея высаживать именно магнолии появилась потому, что эти деревья очень красивые и первыми цветут весной, а дуб – символом вечности и продолжением жизни.

Харьковчане и гости города должны помнить тех людей, которые отдавали самое ценное ради безопасности других,

– сказал он.

К слову, россияне недавно, используя дрон, сбросили взрывчатку на гражданский автомобиль. Это произошло в Донецкой области, там были волонтеры. К сожалению, есть погибшие и раненые.