Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка Анна Черненко, зазначивши, що у харківському парку на честь загиблих волонтерів висаджено магнолії та дуби. Ці дерева тепер нагадуватимуть про найкращих людей, життя яких відібрали росіяни.

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"Волонтери не бояться виконувати дуже складні завдання. Вони їздять у надзвичайно небезпечні місця, щоб забрати людей, тварин та максимально допомагати всім, кому це потрібно", – сказала вона.

Алея Пам'яті волонтерів

Анна Черненко зауважила, що на місці відкриття алеї є стенд з іменами загиблих волонтерів, їх там 24.

Через війну, яку розпочала Росія проти України загинули: Ельвіра Щемур, Юлія Ютіна, Роман Філонов, Кирило Осіпенко, Юлія Здановська, Олександр Шевченко, В’ячеслав Саєнко, Сергій Данченко, Юрій Волчков, Антон Хрустальов, Вікторія Швецова, Дмитро Константинов, Богдан Скляренко, Олег Федоренко, Дмитро Бутенко, Євген Санін, Олексій Чистяков, Дмитро Ковальов, Сергій Шалигін, Вадим Забара, Антон Рижиков, Артур Виноградов, Дарина Виноградова, Володимир Савво.

Тут люди, які загинули від початку повномасштабного вторгнення. Дуже хочеться, щоб там не додавалось жодних прізвищ,

– наголосила кореспондентка 24 Каналу.

Вона поділилась кількома історіями загиблих людей.

Артур і Дарина Виноградові – подружжя, яке загинули в ДТП. Вони поверталися із заходу, який організовували для вимушено переміщених осіб.



Роман Філонов і Юлія Здановська – загинули під час одного з обстрілів обласної військової адміністрації у Харкові. Вони приїхали із Києва допомагати харків'янам.



Сергій Шалигін та Вадим Забара – загинули під час евакуації людей на Куп'янщині. Росіяни тоді обстрілювали переправу, де були люди.

Черненко додала, що ідея створити алею, висадивши там дерева, належить Олексію Мусіну – волонтеру, який зараз доєднався до лав ЗСУ.

Ідея створення алеї

Голова БО Координаційний гуманітарний центр Євген Коляда підкреслив, що ідея висаджувати саме магнолії з'явилася тому, що ці дерева дуже гарні й першими квітнуть навесні, а дуб – символом вічності та продовженням життя.

Харків'яни й гості міста мають пам'ятати тих людей, які віддавали найцінніше заради безпеки інших,

– сказав він.

До слова, росіяни нещодавно, використовуючи дрон, скинули вибухівку на цивільний автомобіль. Це сталось на Донеччині, там були волонтери. На жаль, є загиблі та поранені.