Власне, у неділю, 1 вересня, ворог випустив балістичні та крилаті ракети по Харкову. Згодом комунальне підприємство "Харківводоканал" розповіло про важливість водопроводу, що уразили загарбники.

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Пошкоджений водопровід Харкова

Бригади аварійно-відновлювальних робіт уже розпочали комплексне відновлення мереж, які розташовані у Немишлянському районі та були пошкоджені під час обстрілу.

Начальник районної служби "Харківводоканал" Павло Гладков констатував, що магістральний водовід, діаметром у 1000 міліметрів, ремонтники почали відновлювати безпосередньо після допуску.

Цей трубопровід забезпечує водою мешканців Немишлянського та Слобідського районів. Головне завдання, яке ми вирішуємо – відключити зруйновану ділянку магістралі,

– наголосив Гладков.

За словами посадовця, також для забезпечення харків'ян водою планують перепід'єднати послуги на інші мережі. Паралельно "Харківводоканал" оцінює характером та розмір ушкодження.

Зверніть увагу! З-поміж іншого, під час обстрілу був пошкоджений газопровід, про що повідомили у Харківській міській філії "Газмережі". Ремонтники виконали роботи з ліквідації витоків газу без припинення газопостачання споживачам.

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Уточнимо, що повітряна тривога 1 вересня у Харкові, під час якої росіяни завдали удару, була оголошена о 12:58, перший вибух пролунав уже через дві хвилини.

Прокуратура повідомила, що фіксують пряме влучання трьох ракет типу "Іскандер-М" по будівлі Палацу спорту у Немишлянському районі, а також три влучання ракет типу С-300/С-400 по прилеглій території.