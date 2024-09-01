Під час удару ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру. Росія атакувала одразу три локації в Харкові – йдеться про Палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, та поруч з Гідропарком у Київському районі.

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Удар по Палацу спорту потрапив на відео

Наразі в Харкові триває операція з розбору завалів у спорткомплексі, де було одне з ракетних влучань. За словами очільника Харківської ОВА, під завалами досі можуть перебувати люди.

Біля Палацу спорту у Харкові зафіксовано щонайменше 6 прильотів, частина з яких влучила в землю.

Наразі кількість постраждалих у Харкові зросла до 44, з них семеро – діти, найменшому з них три місяці.

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До слова, у Харкові внаслідок повторного удару Росії також зазнали поранень двоє медиків екстреної допомоги. Вони їхали на місце ракетного удару і навіть не встигли надати допомогу пораненим.