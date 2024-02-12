Похоронили семью с тремя детьми, которые сгорели заживо в Харькове: щемящие фото с прощания
В результате обстрела Немышлянского района Харькова 9 февраля погибла целая семья. В понедельник, 12 февраля, в Харькове проходит прощание с семьей Путятиных.
35-летняя Ольга Путятина работала в Чугуевской прокуратуре. Ее младшему сыну было всего 10 месяцев. Фото с прощания, на которые невозможно смотреть без слез, далее в материале 24 Канала.
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Прощание с семьей Путятиных
В Харькове проходит прощание с семьей прокурора Чугуевской окружной прокуратуры Ольги Путятиной, которая погибла в результате российской атаки Харькова дронами. Ольга, ее муж и трое сыновей сгорели в пожаре, который охватил дом.
Проститься с семьей пришли родственники, знакомые и коллеги.
Похороны семьи Путятиных / Фото 24 Канала
В комментарии Суспильному двоюродная сестра главы семьи Григория Путятина выразила невыразимое сожаление из-за гибели всей семьи из-за террористической атаки России.
"Не понимаю, почему так в жизни случается, она выносила этого ребенка, ребенок родился, чтобы за 10 месяцев погибнуть? У меня нет слов, я не понимаю чего так в жизни складывается", – отметила Маргарита Артющенко.
Что известно про атаку на Харьков, из-за которой погибла семья
- Поздним вечером 9 февраля россияне обстреляли Харьков дронами-камикадзе. В частности, в Немышлянском районе оккупанты попали в нефтебазу. Горючее растеклось по улице, из-за чего загорелись дома. Известно, что в результате пожара сгорело по меньшей мере 15 жилых домов. Площадь пожара была 3700 квадратных метров. Пришлось эвакуировать 50 харьковчан, среди которых было двое детей.
- К сожалению, в одном из домов нашли 5 тел, которые на тот момент было почти невозможно идентифицировать – кости буквально превратились в пепел.
- Впоследствии выяснилось, что погибла семья 35-летней Ольги Путятиной – прокурора Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры. В ловушке, охваченной огнем, оказался ее муж, а также трое сыновей. Старшему сыну Алексею было всего 7 лет, среднему Михаилу – почти 4. Самый маленький – Павел, ему было всего 10 месяцев.