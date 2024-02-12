Похоронили семью с тремя детьми, которые сгорели заживо в Харькове: щемящие фото с прощания

В результате обстрела Немышлянского района Харькова 9 февраля погибла целая семья. В понедельник, 12 февраля, в Харькове проходит прощание с семьей Путятиных.

35-летняя Ольга Путятина работала в Чугуевской прокуратуре. Ее младшему сыну было всего 10 месяцев. Фото с прощания, на которые невозможно смотреть без слез, далее в материале 24 Канала.

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Прощание с семьей Путятиных

В Харькове проходит прощание с семьей прокурора Чугуевской окружной прокуратуры Ольги Путятиной, которая погибла в результате российской атаки Харькова дронами. Ольга, ее муж и трое сыновей сгорели в пожаре, который охватил дом.

Проститься с семьей пришли родственники, знакомые и коллеги.

Похороны семьи Путятиных / Фото 24 Канала

В комментарии Суспильному двоюродная сестра главы семьи Григория Путятина выразила невыразимое сожаление из-за гибели всей семьи из-за террористической атаки России.

"Не понимаю, почему так в жизни случается, она выносила этого ребенка, ребенок родился, чтобы за 10 месяцев погибнуть? У меня нет слов, я не понимаю чего так в жизни складывается", – отметила Маргарита Артющенко.

Что известно про атаку на Харьков, из-за которой погибла семья