35-річна Ольга Путятіна працювала у Чугуївській прокуратурі. Її найменшому сину було всього 10 місяців. Фото із прощання, на які неможливо дивитись без сліз, далі у матеріалі 24 Каналу.
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Прощання з сім'єю Путятіних
У Харкові проходить прощання з родиною прокурорки Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної, яка загинула внаслідок російської атаки Харкова. Ольга, її чоловік та троє синів згоріли у пожежі, яка охопила будинок.
Попрощатися з сім'єю прийшли родичі, знайомі та колеги.
Поховання сім'ї Путятіних / Фото 24 Каналу
У коментарі Суспільному двоюрідна сестра глави сім'ї Григорія Путятіна висловила невимовний жаль через загибель усієї родини внаслідок терористичної атаки Росії.
"Не розумію, чому так в житті трапляється, вона виносила цю дитину, дитина народилася, щоб за 10 місяців загинути? У мене немає слів, я не розумію, чого так в житті складається", — зазначила Маргарита Артющенко.
Що відомо про атаку на Харків, через яку загинула сім'я
- Пізно увечері 9 лютого росіяни обстріляли Харків дронами-камікадзе. Зокрема, у Немишлянському районі окупанти поцілили у нафтобазу. Пальне розтеклось вулицею, через що зайнялись будинки. Відомо, що внаслідок пожежі згоріло щонайменше 15 житлових будинків. Площа пожежі була 3 700 квадратних метрів. Довелося евакуювати 50 харків'ян, серед яких було двоє дітей.
- На жаль, в одному з будинків знайшли 5 тіл, які на той момент було майже неможливо ідентифікувати – кістки буквально перетворилися на попіл.
- Згодом з'ясувалося, що загинула сім'я 25-річної Ольги Путятіної – прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури. У пастці, охопленій вогнем, опинився її чоловік, а також троє синів. Старшому сину Олексію було всього 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, йому було лише 10 місяців.