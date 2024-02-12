35-річна Ольга Путятіна працювала у Чугуївській прокуратурі. Її найменшому сину було всього 10 місяців. Фото із прощання, на які неможливо дивитись без сліз, далі у матеріалі 24 Каналу.

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Прощання з сім'єю Путятіних

У Харкові проходить прощання з родиною прокурорки Чугуївської окружної прокуратури Ольги Путятіної, яка загинула внаслідок російської атаки Харкова. Ольга, її чоловік та троє синів згоріли у пожежі, яка охопила будинок.

Попрощатися з сім'єю прийшли родичі, знайомі та колеги.

Поховання сім'ї Путятіних / Фото 24 Каналу

У коментарі Суспільному двоюрідна сестра глави сім'ї Григорія Путятіна висловила невимовний жаль через загибель усієї родини внаслідок терористичної атаки Росії.

"Не розумію, чому так в житті трапляється, вона виносила цю дитину, дитина народилася, щоб за 10 місяців загинути? У мене немає слів, я не розумію, чого так в житті складається", — зазначила Маргарита Артющенко.

Що відомо про атаку на Харків, через яку загинула сім'я