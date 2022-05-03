В Харькове потушили пожары в центре города: одна женщина ранена обломками

Российские окупанты снова обстреливают центр Харькова. Сегодня, 3 мая, из-за вражеских нападений в городе произошло несколько пожаров.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области отметили, что, к счастью, все пожары удалось полностью обуздать в 14:27 того же дня.

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Харьков снова в огне: женщину ранило

Известно, что огонь затронул именно центральную часть города. Так, 3 мая примерно в 13:15 в результате вражеских обстрелов произошло несколько пожаров в центре Харькова.

Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка отдыха,

– отметили харьковские спасатели.

По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения. В каком она состоянии – пока неизвестно.

В общем, чтобы ликвидировать все возгорания, привлекли:

7 единиц пожарно-спасательной техники;

40 человек личного состава ГСЧС.

Харьковские спасатели ликвидировали пожары в центральной части города: смотрите видео

Последние обстрелы Харькова

Вчера, 2 мая, враг тоже нанес по Харькову два удара из реактивных систем залпового огня и произвел один артиллерийский обстрел. В результате атак были повреждены гражданские объекты на Северной Салтовке. Ранения получили 2 человека.

1 мая в результате 5 артиллерийских обстрелов Харькова погибли три человека , еще 8 мирных жителей города получили ранения.

Власти Харькова все еще просят жителей города и дальше внимательно относиться к воздушным тревогам. Да и вообще, без нужд не покидать безопасные места.

Напомним, что накануне, еще 29 апреля, украинские военные освободили от оккупантов поселок Русская Лозовая в Харьковской области. Именно оттуда русские захватчики производили артиллерийский обстрел города.

Однако бои в поселке продолжались и несколько дней. Уже 2 мая украинским военным удалось закрепиться там.



Харьковские спасатели ликвидировали пожары в центральной части города / Фото ГСЧС



Одна женщина ранена обломками / Фото ГСЧС



В результате вражеских обстрелов произошло несколько пожаров / Фото ГСЧС



Все пожары удалось полностью обуздать / Фото ГСЧС