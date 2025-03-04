В Харькове поздно ночью прогремел взрыв

Ночью 4 марта в Харькове были слышны звуки взрывов. Они прогремели во время воздушной тревоги, которая связана с атакой дронов-камикадзе со стороны России.

О взрывах в Харькове сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне. Взрыв в Харькове был слышен в 01:30.

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Взрыв прогремел, вероятно, за пределами города

Как сообщают корреспонденты Общественного, взрыв, вероятно, за пределами города. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении дронов-камикадзе на Харьковщине.