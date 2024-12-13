Харьков подвергся воздушной атаке ночью 13 декабря. К сожалению, не обошлось без последствий.

Мэр города Игорь Терехов пишет, что инцидент произошел в Индустриальном районе – дрон попал в крышу пятиэтажки. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

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Атака дронов на Харьков 13 декабря: что известно

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается уже много часов, с 16:51 прошедших суток, 12 декабря. Среди ночи 13 числа на город налетели ударные беспилотники врага.

В 01:58 городской голова Игорь Терехов сообщил в социальных сетях, что в Харькове – прилет "Шахеда" в жилой дом. Это произошло в Индустриальном районе – дрон, предварительно, попал в крышу пятиэтажки.

Информации о пострадавших до этой минуты, к счастью, не было.