В Харькове прогремели взрывы: что известно об угрозе
- В Харькове 6 июля ночью прогремели по меньшей мере три взрыва после объявления воздушной тревоги из-за движения вражеских беспилотников.
- Информация о пострадавших и последствиях взрывов пока устанавливается, сообщают местные власти.
В Харькове поздно ночью 6 июля прогремели взрывы. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Харькове
Воздушную тревогу в Харькове объявили в 00:58 6 июля. Воздушные силы предупреждали о наличии вражеских беспилотников в области.
О первом взрыве стало известно в 01:06. Об этом написали местные журналисты.
Громкий звук также подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.
В городе взрыв. Предварительно "Шахед". Детали выясняем. Еще несколько вражеских дронов идут на город – будьте осторожны!
– написал городской голова.
Через 5 минут стало известно о втором взрыве в городе, а уже потом и о третьем.
"Враг нанес по меньшей мере три удара по городу Харьков. Информация о пострадавших и последствия попаданий устанавливаются", – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Воздушные силы также предупредили о движении новой группы вражеских ударных БпЛА на севере Харьковской области – курсом на юг.
Позже Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, попадания российских беспилотников зафиксированы в Шевченковском и Киевском районах Харькова. Профильные службы выехали на осмотр.
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