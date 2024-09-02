В Харькове – серия взрывов: есть попадания в Киевском районе и Русской Лозовой

В Харькове днем 2 сентября прогремел мощные взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.

Сирены раздавались из-за угрозы пусков КАБов. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Харькове

Воздушная тревога в Харьковской области прозвучала в 15:04. Через 13 минут Воздушные силы сообщили об активности вражеской авиации.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области,

– написали военные.

О взрыве в Харькове в 15:24 сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове было громко. Будьте осторожны!" – призвал харьковский мэр.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также попросил харьковчан и жителей города и района быть в укрытиях. Журналисты Суспильного в 15:28 написали о еще одном взрыве в Харькове.

Впоследствии корреспонденты отметили, что по меньшей мере пять взрывов прозвучало в Харькове после сообщения Воздушных сил о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией в сторону Харьковской области.

Кроме того, Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой, что в 5 километрах от Харькова. Там повреждено частное домовладение, а также, по предварительным данным, есть один пострадавший.

По состоянию на 15:38 воздушная тревога по всей Харьковской области продолжается. Глава Харьковской ОВА рассказал, что в самом Харькове зафиксировано попадание в Киевском районе. На эту минуту – без пострадавших, однако в городе был поврежден автомобиль.

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