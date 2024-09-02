Сирени лунали через загрозу пусків КАБів. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряна тривога у Харківській області пролунала о 15:04. Через 13 хвилин Повітряні сили повідомили про активність ворожої авіації.

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині,

– написали військові.

Про вибух у Харкові о 15:24 повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було гучно. Будьте обережні!" – закликав харківський мер.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також попросив харків'ян і жителів міста та району бути в укриттях. Журналісти Суспільного о 15:28 написали про ще один вибух у Харкові.

Згодом кореспонденти наголосили, що щонайменше п’ять вибухів пролунало у Харкові після повідомлення Повітряних сил про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією у бік Харківщини.

Окрім того, Олег Синєгубов зазначив, що окупанти вдарили КАБом по Руській Лозовій, що за 5 кілометрів від Харкова. Там пошкоджене приватне домоволодіння, а також, за попередніми даними, є один постраждалий.

Станом на 15:38 повітряна тривога по всій Харківській області триває. Глава Харківської ОВА розповів, що у самому Харкові зафіксоване влучання у Київському районі. На цю хвилину – без постраждалих, однак у місті було пошкоджено автомобіль.

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