В Харькове снова прогремел взрыв: туда летела скоростная цель
Российские оккупанты не прекращают террора украинских городов. Известно, что в субботу, 26 октября, прогремели взрывы.
Об этом сообщили в Суспильному. Вскоре мэр города сообщил, что враг атакует КАБами.
Смотрите также Поврежденные электросети: в Хмельницкой области исчез свет в результате атаки "Шахедами"
Взрывы в Харькове
В 12:41 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Буквально через 2 минуты Воздушные силы предупредили жителей региона об опасности. Там указали, что в сторону области движется скоростная цель.
Скоростная цель на Харьковщине из Белгородской области! Курс – юго-западный,
– іговорится в сообщении.
Практически сразу появилась информация о том, что в городе громко. "В Харькове был слышен взрыв", – написали журналисты Суспильного в 12:43.
После этого в ПС в 12:45 снова сообщили о еще одной скоростной цели регион из Белгородской области. Как там указали, курс цель снова юго-западный. Через 2 минуты после этого стало известно о еще одном взрыве в Харькове.