В Харькове снова прогремел взрыв: туда летела скоростная цель

Российские оккупанты не прекращают террора украинских городов. Известно, что в субботу, 26 октября, прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Суспильному. Вскоре мэр города сообщил, что враг атакует КАБами.

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Взрывы в Харькове

В 12:41 в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Буквально через 2 минуты Воздушные силы предупредили жителей региона об опасности. Там указали, что в сторону области движется скоростная цель.

Скоростная цель на Харьковщине из Белгородской области! Курс – юго-западный,

– іговорится в сообщении.

Практически сразу появилась информация о том, что в городе громко. "В Харькове был слышен взрыв", – написали журналисты Суспильного в 12:43.

После этого в ПС в 12:45 снова сообщили о еще одной скоростной цели регион из Белгородской области. Как там указали, курс цель снова юго-западный. Через 2 минуты после этого стало известно о еще одном взрыве в Харькове.