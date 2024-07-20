В Харькове прогремел взрыв: в области ракетная угроза

Российские захватчики не дают покоя гражданскому населению Харьковской области. Сейчас там прогремел взрыв.

Об этом сообщают корреспонденты Суспильного. Заметим, что на момент взрыва в городе и области была объявлена воздушная тревога.

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В Харькове прогремели взрывы

В Харьковской области воздушная тревога звучит с самого утра, ее объявили примерно в 08:47. Уже вечером воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

Уже в 20.50 появилась первая информация о взрывах.

В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– пишут СМИ.

, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

В то же время, никакой информации о возможных последствиях удара от Харьковской ОВА и городского головы Игоря Терехова по состоянию на 21:00 обнародована не была. Все детали скорее всего сообщат позже.

К слову, в ночь на 20 июля российские войска нанесли удар по железной дороге в Харьковской области. В результате вражеской атаки 4 сотрудника Укрзализныци получили ранения. К счастью, они оказались незначительными. Также повреждены здания и подвижной состав.