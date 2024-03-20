Оккупанты ударили по одному из районов Харькова: под завалами могут быть люди

Россия не прекращает наносить удары по мирным украинским городам. На этот раз враг атаковал Харьков.

Россия днем 20 марта в очередной раз атаковала Харьков. Взрывы в городе прогремели во время воздушной тревоги.

Важно Существует ли угроза прорыва россиян на Харьковском направлении

Оккупанты атаковали Харьков

В 12:14 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Также "покраснели" Донецкая и Запорожская области. В Воздушных силах сообщили, что воздушная тревога связана с активностью вражеской тактической авиации.

Также западнее Харькова фиксировали разведывательный БПЛА неопределенного типа. Около 12:58 в Харькове прогремел мощный взрыв.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне в очередной раз ударили по одному из районов Харькова.

Под завалами могут быть люди,

– говорится в сообщении.

По его словам, информация о последствиях уточняется. Сейчас детали неизвестны. Синегубов предупредил о возможных повторных ударах. Он призвал жителей города и области находиться в укрытиях до объявления об отбое воздушной тревоги.

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