В Харькове раздался взрыв: Россия ударила КАБом по жилому району
Источник:Олег Синегубов
Жители Харькова услышали звук взрыва. Впоследствии отреагировала местная власть.
В субботу, 6 апреля, в Харькове прогремел взрыв. Сообщения об этом в соцсетях появились около 15:46.
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Что известно об атаке
Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов подтвердил взрыв в городе. Около 15.47 он дал понять, что российские захватчики атаковали Харьковщину.
Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!
– написал он.
Мэр Харькова Игорь Терехов в 16.02 прокомментировал российскую атаку.
Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ,
– заявил он.
Мэр добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 15:04. В ВС ВСУ предупреждали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения. Около 15:11 Воздушные силы заявили о запусках корректируемых авиационных бомб российскими самолетами на Харьковщине.
Несколько позже глава ОВА Синегубов дал понять, что, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.
По словам Синегубова, россияне ударили по Шевченковскому району Харькова. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру. Также загорелся автомобиль. Сейчас профильные службы осматривают место атаки.
Россия постоянно атакует Харьков
- Оккупанты не дают покоя жителям Харькова. Недавно они атаковали областной центр дронами-камикадзе.
- Во время атаки в ночь на 4 апреля захватчики дважды ударили по одним и тем же целям через короткий промежуток времени. Из-за этого, к сожалению, погибли трое спасателей, работавшие на месте попадания после первого прилета, а также 69-летняя женщина.
- В результате очередного проявления российской агрессии 12 человек пострадали. Среди раненых – медсестра и сотрудник полиции.
- Той ночью россияне повредили в Харькове 3-этажный и 16-этажный жилые дома. Также они попали своими "Шахедами" по частному сектору.