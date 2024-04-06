В Харькове раздался взрыв: Россия ударила КАБом по жилому району

Жители Харькова услышали звук взрыва. Впоследствии отреагировала местная власть.

В субботу, 6 апреля, в Харькове прогремел взрыв. Сообщения об этом в соцсетях появились около 15:46.

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Что известно об атаке

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов подтвердил взрыв в городе. Около 15.47 он дал понять, что российские захватчики атаковали Харьковщину.

Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области: будьте в укрытиях!

– написал он.

Мэр Харькова Игорь Терехов в 16.02 прокомментировал российскую атаку.

Снова удар по жилому району города. Предварительно КАБ,

– заявил он.

Мэр добавил, что информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 15:04. В ВС ВСУ предупреждали активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозу применения авиационных средств поражения. Около 15:11 Воздушные силы заявили о запусках корректируемых авиационных бомб российскими самолетами на Харьковщине.

Несколько позже глава ОВА Синегубов дал понять, что, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.

По словам Синегубова, россияне ударили по Шевченковскому району Харькова. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру. Также загорелся автомобиль. Сейчас профильные службы осматривают место атаки.

Россия постоянно атакует Харьков