Россия ударила по центральной части Харькова: есть раненые

Днем 5 мая в Харьковской области снова объявили воздушную тревогу. Уже вскоре прогремел взрыв.

Взрывы подтвердил городской голова. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии. Что уже известно о взрыве в Харькове, передает 24 Канал.

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Оккупанты снова атаковали Харьков

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Около 14:08 в Харьковской области объявили тревогу. Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке. Отметили, что есть угроза применения авиационных средств поражения.

Уже в 14:17 городской голова Игорь Терехов написал, что в Харькове слышны взрывы. Глава ОВА написал, что оккупанты наносят удары. Олег Синегубов призвал: "Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях!".

Удар по центральной части города, в районе жилой застройки,

– уже в 14:32 написал Терехов.

Добавил, что есть предварительная информация о двух раненых. Через несколько минут глава ОВА уточнил, что россияне ударили по Шевченковскому району Харькова.

По предварительной информации, есть пострадавшие и повреждения гражданской инфраструктуры,

– отметил Синегубов.

Профильные службы продолжают осмотр. Уже в 14:47 городской голова сообщил, что количество пострадавших возросло. На эту минуту известно о 5 раненых.

Медики оказывают помощь пятерым пострадавшим, которые получили ранения осколками стекла. По предварительной информации, враг нанес удар КАБом по центральной части города Харьков,

– написал глава ОВА в 14:55.

Кроме того, враг попал в частный дом. Городской голова сообщил о 2 пострадавших.

"Суспильне" сообщило, что один из снарядов попал в частном секторе возле зоны отдыха в центре города. Боеприпас попал между домами. Взрывной волной частично обвалило два частных, еще у одного напротив выбиты окна.

Важно! В Пасхальную ночь бойцы Путина атаковали Харьков "Шахедами". В результате вражеских ударов горел дом, хозяйственные постройки. Пострадали 6 человек, в частности, девочка 2015 года рождения.