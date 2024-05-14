Россия атаковала центр Харькова: есть попадание в многоэтажку

Местные жители Харькова сообщили о звуках взрывов. Воздушная тревога в городе длится уже несколько часов.

Впоследствии взрывы в городе подтвердили в мэрии и ОВА. Жителей региона призвали быть осторожными.

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Враг атаковал Харьков

После обеда 14 мая в Харькове второй раз за день гремело. Враг в очередной раз нанес удары по региону. О первых взрывах сообщили в 16:07, однако впоследствии они повторились.

Опять удар по району жилой застройки – вокруг многоквартирные дома. О разрушениях и пострадавших информация уточняется,

– написал мэр города.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что оккупанты нанесли удар именно по городу.

На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Относительно разрушений данные устанавливаются,

– сказал чиновник.

Тогда же глава ОВА предупредил, что возможны повторные удары. И примерно в ту же минуту мэр города сообщил о том, что снова раздаются взрывы.

Россия обстреляла жилую застройку в центре города

В 16:23 Олег Синегубов написал, что оккупанты нанесли несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

В ОВА отметили, что угроза повторных пусков все еще остается.

Впоследствии Игорь Терехов рассказал, что стало известно об ударе по жилой многоэтажке в центре города. Враг попал в 10-й этаж многоквартирного жилого дома.

Без пожара. Сейчас осуществляется поквартирный обход и поиск возможных пострадавших. На месте другого прилета имеем попадание по гаражам – примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры,

– заявил мэр.

По данным военной администрации, информации о пострадавших пока нет. Продолжается осмотр мест попаданий.