Днем 1 июля в Харькове прогремел взрыв. Сейчас в области объявлена воздушная тревога.

Российские войска не перестают обстреливать Харьков и область. Днем ранее, 30 июня, оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" фактически в центре города.

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В Харькове был слышен взрыв

Взрыв в областном центре раздался около 16:11. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена ​​еще в 15:10.

В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны!

– написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

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Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг ударил КАБом по Харькову.

На эту минуту – без пострадавших. Информация о разрушениях уточняется, профильные службы выехали на место,

– говорится в сообщении.

24 Канал призывает находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.