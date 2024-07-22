В Харькове прогремел взрыв

В ночь на 22 июля в Харькове произошел взрыв. Пока неизвестно, чем мог ударить враг.

О взрывах сообщили корреспонденты Суспильного.

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Сейчас воздушная тревога охватила 4 региона на востоке Украины, окрмим Харьковщины, где тревога продолжается уже почти полтора часа.

Обстрел из РСЗО

Впоследствии в телеграмм-канал появилась информация, что взрыв прогремел около 1:00 в районе села Русские Тишки Харьковского района, а "пуск был из района Белгорода".

Предположили, что россияне могут бить из РСЗО "Торнадо-С" – это тсистема подобная HIMARS, но сделанная в СССР.

Угроза баллистики

У Воздушных силах предупредили в 1:09 об угрозе применения баллистического вооружения с Востока.