В Харькове прогремели взрывы: удар пришелся на промышленную зону

Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с востока. Почти сразу после этого местные власти написали о взрыве в Харькове.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 18:31 еще предыдущих суток, 23 июля. Этой ночью городу также угрожали вражеские дроны.

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Атака на Харьков 24 июля ночью: что известно

В 05:16 утра 24 июля городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в социальных сетях, что в городе был слышен взрыв. "Будьте осторожны", – подчеркнул мэр.

Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях,

– в то же время сообщили в Харьковской ОВА.

Воздушная тревога в области продолжалась еще с 23 июля, от 18:31. И именно в это время Воздушные силы объявили об угрозе баллистического обстрела с восточного направления.

В 05:34 поступила информация о повторных взрывах в Харькове.

Около 05:00 оккупанты ударили по Малоданиловской общине. Есть возгорание гражданского здания. Информация о пострадавших уточняется,

– написали в Харьковской ОГА.

"Первый удар по Харькову пришелся на промышленную зону одного из районов города", – добавил городской голова.

В поселке Лесном Малоданиловского общины, как сообщил ее глава Александр Гололобов, есть пострадавшие.

Заметим, этой ночью враг применил до двух десятков дронов-камикадзе против Одесской области, а также несколько дронов достигли Киевской области. Местные власти там сообщали о работе сил противовоздушной обороны.