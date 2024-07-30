В Харькове прогремел взрыв

Российские оккупанты не оставляют в покое Харьков и продолжают свой террор. Так, 30 июля жители города слышали звук взрыва.

Об этом сообщили в Суспильне Харьков. Заметим, что на территории области была объявлена воздушная тревога.

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Взрыв в Харькове

Оккупационные войска не прекращают терроризировать Харьков и его жителей. Сегодня, 30 июля, в области начали лить сирены воздушной тревоги еще в 10:07. Таким образом, по состоянию на 17:00 в регионе воздушная тревога продолжается уже 7 часов.

В 16:59 Суспильне сообщило о взрыве в Харькове.

В Харькове слышен взрыв, вероятно, за пределами города,

– говорится в сообщении.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.