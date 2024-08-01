В Харькове прогремел взрыв

В Харькове сегодня около 15:30 произошел взрыв. Российские войска, вероятно, атаковали КАБами.

О взрывах сообщили корреспонденты Общественного. Предварительно Воздушные силы предупредили о пусках КАБ в Харьковской области.

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"Пуски КАБ тактической авиацией на Харьковщине", – сообщили ПС.

Обстрелы Харьковщины

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У Харьковском горсовете сообщили статистику обстрелов Харькова за июль: в прошлом месяце российские войска 13 раз атаковали город. В результате обстрелов пострадали более 30 человек.

Отмечают, что по данным департамента чрезвычайных ситуаций, враг запускал по городу баллистические ракеты, бомбы УМПБ Д-30, БПЛА, ракеты ПВО и Х-35У.

Сигнал воздушной тревоги раздавался 114 раз. В мэрии добавляют, что было зафиксировано 70 реальных угроз обстрела Харькова.