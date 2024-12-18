В Харькове прогремела серия взрывов

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Вечером 18 декабря в Харькове в очередной раз прогремели взрывы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Призываем находиться в укрытиях сигнала отбоя воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взрывах в Харькове

В 22:22 появилась информация о том, что в Харькове прогремел взрыв.

В Харькове был слышен взрыв,

– говорится в сообщении.

Уже в 22:27 появилась информация о новой серии взрывов в городе. Впоследствии председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что россияне нанесли удары недалеко от населенного пункта Циркуны Харьковского района.

По предварительной информации, оккупанты наносят удары из артиллерии. Информация о пострадавших не поступала.

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К слову, в 20:02 в Харькове также прогремела серия взрывов. Тогда местные паблики сообщали о боевой работе ВСУ в области/пригороде.