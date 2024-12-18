Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Закликаємо перебувати в укриттях сигналу відбою повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Дивіться також На Київщині працює ППО

Що відомо про вибухи у Харкові

Об 22:22 з'явилася інформація про те, що в Харкові пролунав вибух.

У Харкові було чутно вибух,

– йдеться у повідомленні.

Вже об 22:27 з'явилася інформація про нову серію вибухів у місті. Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни завдали ударів неподалік населеного пункту Циркуни Харківського району.

За попередньою інформацією, окупанти завдають ударів з артилерії. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Зверніть увагу! Оперативно про останні новини України та світу читайте у нашому телеграм-каналі.

До слова, об 20:02 в Харкові також пролунала серія вибухів. Тоді місцеві пабліки повідомляли про бойову роботу ЗСУ в області/передмісті.