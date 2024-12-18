Як це буває останнім часом, Росія запустила "Шахеди" ще вдень. На момент публікації новини тривога охопила центральні області, частину північних і східних. Про роботу ППО на Київщині 24 Канал розкаже з посиланням на КОВА.

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Що відомо про атаку по Київщині 18 грудня

В КОВА коротко написали, що в повітряному просторі зафіксовано БпЛА, а сили ППО працюють по цілях.

Там традиційно закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги. І, звісно, дотримуватися інформаційної тиші, тобто не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших оборонців.

Де зараз тривога

Про можливі наслідки ворожого удару для Київщини поки не йдеться.

У столиці сирени не лунали. У Києві не оголошують тривогу, якщо немає безпосередньої загрози для міста.

Конкретно про наліт "Шахедів" на Київщину Повітряні сили не писали. А от моніторингові канали повідомляли, що дрони-камікадзе рухаються з Чернігівщини. І припускали: тривогу в Києві дадуть, якщо БпЛА долетять до Броварів.