В Харькове прогремел взрыв

В понедельник вечером, 10 февраля, в Харькове раздались взрывы. Незадолго до этого в городе был объявлен отбой воздушной тревоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного. В сети пишут, что слышали громкие звуки.

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Что известно об атаке на Харьков

Воздушная тревога на территории Харьковской области была объявлена ​​ориентировочно в 19:44. Воздушные силы сообщали об угрозе применения авиационных средств поражения. Уже в 20.05 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Впрочем, уже через несколько минут появилась информация о взрыве в городе, который, по предварительным данным, раздался после объявления об окончании опасности для местного населения. В сети местные пишут о том, что слышали громкие звуки.

В Харькове был слышен взрыв, сообщают наши корреспонденты. До этого в регионе объявили отбой воздушной тревоги,

– говорится в сообщении журналистов.

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Пока неизвестно, чем именно россияне атаковали город. В то же время, ни городской голова Игорь Терехов, ни руководитель областной военной администрации Олег Синегубов не обнародовали ни одной информации по этому поводу.