В Харькове прогремел взрыв

Харьковская область была одним из эпицентров атаки ударных дронов врага ночью 6 марта. В Харькове услышали взрыв в 4 утра.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 канал пишет, что известно на данный момент.

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Взрыв в Харькове 6 марта: что известно

Около 4 утра 6 марта 2025 года звук взрыва услышали в Харькове. По информации Воздушных сил, в это время в районе города находился вражеский ударный БПЛА.

Воздушная тревога в Харьковской области продолжалась еще с 21:36 предыдущих суток, 5 марта. О взрыве СМИ сообщили в 03:50 утра.

Подробной информации о воздушной атаке пока нет.

В то же время известно, что в Киевской области работает ПВО. А чуть раньше такая же информация поступала из Запорожья. В Сумах власти информировали о прилете "Шахеда", пожаре и погибшем человеке.