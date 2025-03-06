Про це повідомили у Суспільному. 24 канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибух у Харкові 6 березня: що відомо

Близько 4 ранку 6 березня 2025 року звук вибуху почули у Харкові. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебував ворожий ударний БпЛА.

Повітряна тривога в Харківській області тривала ще з 21:36 попередньої доби, 5 березня. Про вибух ЗМІ повідомили у 03:50 ранку.

Докладної інформації про повітряну атаку поки що немає.

Водночас відомо, що в Київській області працює ППО. А трохи раніше така ж інформація надходила із Запоріжжя. У Сумах влада інформувала про приліт "Шахеда", пожежу та загиблу людину.

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