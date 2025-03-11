В Харькове прогремел взрыв: какая причина

Вечером 11 марта в Харькове раздался взрыв. Вскоре мэр Харькова объяснил, что за взрыв слышали в городе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и сообщение городского головы Харькова.

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Взрыв в Харькове

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Вечером в половине 7 часов вечера местные телеграм-каналы писали о взрыве в Харькове. Заметим, что в городе на тот момент воздушная тревога не была объявлена.

Вскоре мэр Харькова сообщил детали относительно взрыва, который слышали в городе. Он указал, что это не прилет.

Взрыв, который могли услышать в разных районах города – не прилет. Был контролируемый подрыв вражеского БПЛА на земле в одном из районов Харькова,

– говорится в сообщении мэра.

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Отметим, что сейчас в Харьковской области продолжается воздушная тревога. Она связана с угрозой атаки дронами.

Так, в Воздушных силах сообщили в 18:33 об угрозе применения врагом ударных БпЛА для Харьковской области.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.