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24 Канал Главные новости В Харькове раздался взрыв: россияне ударили "Молнией", вспыхнул пожар
22 апреля, 21:39
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В Харькове раздался взрыв: россияне ударили "Молнией", вспыхнул пожар

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Вечером 22 апреля в Харькове прогремел взрыв. Россия атаковала беспилотником "Молния".
  • Загорелся гараж в Салтовском районе, пострадавших нет.

Россия продолжает наносить удары по мирным городам Украины. Вечером 22 апреля в Харькове в очередной раз прогремел взрыв.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Что известно о взрыве в Харькове

Россияне продолжают наносить новые удары по Харькову. Воздушную тревогу в городе объявили в 21:25, а уже в 21:33 там прогремел взрыв.

В Харькове был слышен взрыв,
– говорится в сообщении.

О 22:05 Игорь Терехов сообщил, что оккупанты атаковали город беспилотником. Сейчас идет сбор данных о последствиях "прилета".

В результате падения беспилотника "Молния" в Салтовском районе горит гараж, пострадавших нет,
– написал городской голова.

Заметим, что в 21:32 в Воздушных силах сообщили о пусках КАБов на Харьковскую область.

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Напомним, что россияне уже наносили массированный удар по Харькову днем 22 апреля. В результате вражеской атаки зафиксировано попадание в нескольких районах, пострадали люди.