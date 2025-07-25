В Харькове прогремел взрыв
- В Харькове 25 июля прогремел взрыв после объявления воздушной тревоги, Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе ударных БПЛА.
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано еще одно попадание в центре города, недалеко от первого прилета.
Вечером в пятницу, 25 июля, в Харькове прогремел взрыв. В это время в городе и области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Что известно о взрывах 25 июля в Харькове?
Воздушная тревога в Харькове была объявлена в 19:34. После этого Воздушные силы ВСУ написали об угрозе ударных БПЛА для региона.
В 19:45 стало известно о прилете вражеского БПЛА "Черника" по центральной части города в Киевском районе. В результате атаки был поврежден многоквартирный дом.
По данным корреспондентов Суспильного, уже в 20:43 в городе прогремел повторный взрыв.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что было зафиксировано еще одно попадание в центр города, неподалеку от первого прилета. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что вражеский дрон попал в дерево, из-за чего повреждено оконное остекление соседнего здания. В настоящее время на месте работают профильные службы.
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Напомним, с утра 25 июля российские войска также атаковали Сумы. Во время обстрела один из российских беспилотников попал в здание Сумской облгосадминистрации.