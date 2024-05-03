В Харькове прогремела серия взрывов: в области ракетная опасность
Россия постоянно наносит удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом в очередной раз оказался Харьков.
Россия днем 3 мая снова атаковала Харьков. В городе слышали целую серию взрывов.
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В регионе извещали об угрозе
Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах и предположили, что, вероятно, они прозвучали за пределами города, то есть в области.
Перед этим воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Там отмечали, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:39. Менее, чем за 10 минут, поступили сообщения о взрывах.
Харьков постоянно находится под огнем врага.
30 апреля Россия атаковала 2 района Харькова
- В результате атаки есть прилеты в двух районах города. Известно о погибших и раненых.
- Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе. Впоследствии в ОВА сообщили о 2 погибших и 6 – раненых. Но информация о втором погибшем не подтвердилась.
- По данным Харьковской областной прокуратуры, по состоянию на 17:03 30 апреля известно, что в целом в результате сегодняшней атаки врага по городу погиб один человек, еще 10 – травмированы. В результате российского авиаудара по Киевскому району получили травмы 6 человек. Среди них двое мужчин, двое женщин и двое полицейских.