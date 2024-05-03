В Харькове прогремела серия взрывов: в области ракетная опасность

Россия постоянно наносит удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. На этот раз под ударом в очередной раз оказался Харьков.

Россия днем 3 мая снова атаковала Харьков. В городе слышали целую серию взрывов.

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В регионе извещали об угрозе

Корреспонденты Общественного сообщили о взрывах и предположили, что, вероятно, они прозвучали за пределами города, то есть в области.

Перед этим воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на востоке. Там отмечали, что есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Воздушную тревогу на Харьковщине объявили в 11:39. Менее, чем за 10 минут, поступили сообщения о взрывах.

Харьков постоянно находится под огнем врага.

30 апреля Россия атаковала 2 района Харькова