В Харькове прогремели взрывы: город атакуют БпЛА

Ночью 2 апреля в Харькове прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Харьков атакуют российские "Шахеды"

Воздушную тревогу в Харькове объявили вечером 1 апреля – в 22:23. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения ударных БПЛА в регионе.

По данным корреспондентов Суспильного, первые взрывы в Харькове услышали около 00:19. Фактически, сразу после этого в городе прогремело еще несколько серий взрывов.

Вражескую атаку на Харьков прокомментировал мэр города Игорь Терехов.

Враг нанес уже несколько ударов по городу БПЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!

– написал он.

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