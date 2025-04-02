В Харькове прогремели взрывы: город атакуют БпЛА
Ночью 2 апреля в Харькове прогремели взрывы. В это время в городе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Харьков атакуют российские "Шахеды"
Воздушную тревогу в Харькове объявили вечером 1 апреля – в 22:23. Уже через несколько минут Воздушные силы ВСУ написали об угрозе применения ударных БПЛА в регионе.
По данным корреспондентов Суспильного, первые взрывы в Харькове услышали около 00:19. Фактически, сразу после этого в городе прогремело еще несколько серий взрывов.
Вражескую атаку на Харьков прокомментировал мэр города Игорь Терехов.
Враг нанес уже несколько ударов по городу БПЛА. Визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города. Будьте осторожны!
– написал он.
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