В Харькове раздались взрывы: Терехов сообщает о прилете в одном из районов

Около полуночи 2 марта взрывы прогремели в Харькове. В этот момент область находилась под угрозой атаки дронами-камикадзе "Шахед".

О взрывах в Харькове стало известно около полуночи. Сначала местные корреспонденты сообщили о первом, а через несколько минут – о втором.

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Харьков под атакой "Шахедов"

Корреспонденты Суспильного написали о первом взрыве в 00:00 2 марта, а о втором – в 00:02. На данный момент представители местной власти ничего не писали и не комментировали.

В 00:17 городской голова Игорь Терехов сообщил, что "Шахеды" пытаются атаковать Харьков. Он добавил, что предварительно в одном из районов города прилет. Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Суспильне пишет, ссылаясь на очевидцев, что после попадания "Шахеда" в центре Харькова вспыхнул пожар.

В 00:24 глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты нанесли удары по Харькову "Шахедами". По состоянию на эту минуту зафиксировали возгорание двух автомобилей. Также профильные службы занимаются проверкой домов вблизи, есть ли пострадавшие.

В 00:26 Терехов уточнил, что на месте вспыхнул пожар. В домах вокруг выбиты стекла.

Предшествовали этому предупреждения от Воздушных сил. В 23:53 1 марта они написали, что с севера приближается группа "Шахедов" к Харькову.

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