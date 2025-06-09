В Харькове прогремели взрывы

Россияне продолжают террор украинских городов. В Харькове вечером 9 июня прогремели взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Смотрите также Взрывы в Запорожье: город атакуют несколько групп БпЛА

Взрывы в Харькове

К слову, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БПЛА для всех областей, взрывы, а также о последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Российские оккупанты вечером 9 июня в очередной раз запустили по Украине ударные БПЛА типа "Шахед". Около 10 часов вечера в Воздушных силах предупреждали жителей Харькова об опасности. Так, там информировали о группах БПЛА, движущихся курсом на город.

Через менее, чем полчаса в Харькове был слышен взрыв. Сейчас более подробной информации о взрыве в городе нет.

По состоянию на 22:25 в регионе продолжает продолжаться тревога.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.