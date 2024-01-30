Три раза за десять минут: в Харькове звучали взрывы, после удара "Шахедом" горят дома

О взрывах в Харькове сообщили вечером 30 января. 24 Канал расскажет подробнее.

Пожалуйста, находитесь в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!

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Что известно о взрывах в Харькове вечером 30 января, есть ли пострадавшие

О том, что в Харькове раздается целая серия взрывов, в 22:37 сообщили корреспонденты "Суспильного". В 22:45 сообщили о повторных взрывах. В 22:50 город снова накрыли огнем.

Враг направил на Харьковскую область минимум 6 дронов.

"Удар "Шахеда" по городу. Район жилой застройки, есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Впоследствии Олег Синегубов добавил, что сейчас без пострадавших.

"Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена исключительно гражданская инфраструктура! Осмотр мест продолжается", – написал он.

На 23:53 известно, что в Харькове трое пострадавших, у них легкие ушибы и острая реакция на стресс.

Около десяти вечера Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности для Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей. Через полчаса появилась информация об ударных дронах в районе Харькова.

Власть обратилась к харьковчанам

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что есть угроза ударных БПЛА, и призвал быть в укрытиях.

Не оставляйте укрытие до отбоя сигнала "Воздушная тревога". О попадании вражеских снарядов, пострадавших сообщайте на спецлинию полиции 102. Не помогайте врагу убивать наших взрослых и детей,

– призвали в полиции.