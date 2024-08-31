В Харькове раздавались мощные взрывы: есть прилет и пострадавшие

Оккупанты обстреливают Харьков. Город находится под ударами КАБов.

Россияне не прекращают террор харьковчан. Поздним вечером 31 августа в городе прогремели сильные взрывы.

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Харьков снова в опасности

Около 21:00 мониторинговые каналы сообщили об активности тактической авиации на северо-востоке, что означало угрозу применения управляемых авиационных ракет или КАБов.

В 22:36 в Харькове раздался взрыв. Местные власти предупредили, что город находится под ударами управляемых авиационных бомб.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что прилет был в Слободском районе. Предварительно, пострадали два человека. Две девушки – 13 и 20 лет. Также есть повреждение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Между тем пресс-секретарь спасателей региона Евгений Василенко в комментарии СМИ рассказал, что густой дым, которым затянул город, накрыл Харьков из-за горящих поля вблизи поселка Кутузовки.

Эти возгорания гасят более сорока сотрудников ГСЧС, угрозы опрокидывания огня на жилые дома сейчас нет.

Напомним, что днем ​​30 августа оккупанты совершили массированный обстрел Харькова, попав КАБами в 5 локаций, в том числе 12-этажное здание. Погибли шесть человек, почти сотня травмированных.