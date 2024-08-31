В Харькове раздавались мощные взрывы: есть прилет и пострадавшие
Оккупанты обстреливают Харьков. Город находится под ударами КАБов.
Россияне не прекращают террор харьковчан. Поздним вечером 31 августа в городе прогремели сильные взрывы.
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Харьков снова в опасности
Около 21:00 мониторинговые каналы сообщили об активности тактической авиации на северо-востоке, что означало угрозу применения управляемых авиационных ракет или КАБов.
В 22:36 в Харькове раздался взрыв. Местные власти предупредили, что город находится под ударами управляемых авиационных бомб.
Мэр города Игорь Терехов уточнил, что прилет был в Слободском районе. Предварительно, пострадали два человека. Две девушки – 13 и 20 лет. Также есть повреждение жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.
Между тем пресс-секретарь спасателей региона Евгений Василенко в комментарии СМИ рассказал, что густой дым, которым затянул город, накрыл Харьков из-за горящих поля вблизи поселка Кутузовки.
Эти возгорания гасят более сорока сотрудников ГСЧС, угрозы опрокидывания огня на жилые дома сейчас нет.
Напомним, что днем 30 августа оккупанты совершили массированный обстрел Харькова, попав КАБами в 5 локаций, в том числе 12-этажное здание. Погибли шесть человек, почти сотня травмированных.