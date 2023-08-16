В Харькове раздались взрывы
Утром в Харькове прогремели мощные взрывы. Предварительно, враг атаковал город с помощью беспилотников.
В 07:43 в Харьковской области объявили воздушную тревогу, но в 08:35 в Воздушных силах сообщили, что группа ударных БПЛА следует на Харьков. Через некоторое время в городе раздались взрывы.
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Что известно об атаке на Харьков
Около 08:13 в Харьковской области прогремели первые взрывы. Уже в 08:54 взрывы услышали в городе. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что происходит атака врага и призвал людей находиться в укрытиях.
Вниманию жителей Харькова: находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги,
– написал он.
Впоследствии Синегубов сообщил, что под Харьковом зафиксировали вражеские "Шахеды". Он поблагодарил ПВО за хорошую работу.
В Харьковском районе зафиксировали вражеские "Шахеды". Спасибо силам ПВО,
– написал он.
Предыдущие атаки врага по Харьковской области
Отметим, что минувшей ночью враг ударил "Шахедами" по селу Пески-Радьковские Изюмского района. Повреждены складские помещения заброшенного сельхозпредприятия. Потерпевших нет.
Кроме этого, за прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены несколько частных домов и хозяйственные постройки, а в селе Петропавловка Купянского района в результате обстрелов повреждены 3 дома, произошли пожары.
Ночью враг снова атаковал портовую инфраструктуру.
- 16 августа 2023 года оккупанты в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру Одесской области "Шахедами".
- Пуски дронов осуществлялись в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).
- Сил и средств Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины сбили 13 вражеских беспилотников в пределах Одесской и Николаевской областей.