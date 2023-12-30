Более 6 ударов, есть разрушения: оккупанты совершили террористическую атаку на Харьков

Российские террористы продолжают атаковать украинские мирные города. Вечером 30 декабря враг ударил по Харькову.

Взрывы раздались около 19:00. По предварительным данным, враг атакует город баллистикой.

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В городе раздался ряд взрывов

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в городе раздалось по меньшей мере 5 взрывов. Впоследствии Олег Синегубов уточнил, что их было – более 6. Враг ударил по центру Харькова. К сожалению, есть разрушение.

Оккупанты нанесли более 6 ударов. В частности, ударили по центральной части города Харькова. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры. Профильные службы работают на местах попаданий,

– говорится в сообщении.

Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео места прилетов. Публикация таких кадров в сети может помочь врагу.

Есть прилет в жилой дом

СМИ сообщают, что в Харькове было попадание в жилой дом. Впоследствии Игорь Терехов подтвердил информацию. Он подчеркнул, что прилет – в жилой дом в центре города. Там – серьезные разрушения, вспыхнул пожар. В Харьковской полиции подчеркнули, что есть по меньшей мере 4 пострадавших в результате террористической российской атаки.

Людей просят находиться в укрытиях гражданской защиты вплоть до отбоя тревоги. Это может спасти жизнь.

Кроме того, украинцев просят доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует не только дронами и ракетами, но и фейками.

Ранее оккупанты атаковали Херсон и Одессу

В течение дня российские оккупанты продолжили наносить террористические удары по Украине. В частности, днем во время тревоги захватчики атаковали Одессу. Кроме того, вечером стало известно, что враг ударил по Херсону. Захватчики обстреляли жилой дом. К сожалению, один человек погиб.

Украинцы просят оперативно реагировать на тревоги, ведь враг увеличил количество своих кораблей в Черном море.

Россия совершила самую масштабную атаку с воздуха

Российские террористы продолжают наносить террористические удары по Украине. Накануне, 29 декабря, враг совершил атаку, которую впоследствии назвали самой масштабной из воздуха. Оккупанты унесли жизни 40 человек. Кроме того, известно о более сотне пострадавших. Впоследствии Владимир Зеленский рассказал, что в результате террористической атаки пострадали 120 городов и сел Украины.

"Наши воины противовоздушной обороны сделали многое. Учитывая, что российские террористы специально старались обойти нашу защиту. Мы продолжим усиливать нашу ПВО и работать над тем, чтобы вернуть войну обратно к этим отбросам – домой, в Россию, откуда она и пришла", – подчеркнул он. Зеленский.

Российским оккупантам придется ответить за каждый удар по территории Украины. Зеленский подчеркнул, что очень важна реакция цивилизованного мира на террористический удар России. Украинский лидер поблагодарил мировых политиков, которые отреагировали на российский террор. Кроме того, президент поблагодарил всех, кто помогает Украине усиливать ПВО.