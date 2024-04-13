Более 50 прилетов: какие главные проблемы для восстановления электричества в Харькове

В Харькове серьезные проблемы с энергетикой. Россия своими массированными ударами по городу и области повредила объекты критической инфраструктуры. В 61 населенном пункте действуют почасовые графики отключения света.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. Также есть случаи, когда отключения происходят вне графика, но связаны они исключительно с определенными аварийными ситуациями.

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Ситуация с энергетикой в Харькове

Харьковские энергетики работают в режиме большой нагрузки. Сразу после атаки они разбирают завалы на объектах, оценивают масштабы разрушений и начинают работу по восстановлению.

В городе и области часто звучат воздушные тревоги, которые могут длиться по несколько часов, соответственно это прерывает работу. Безопасность – главное, ведь враг продолжает придерживаться своей тактики так называемого двойного удара.

"Иногда россияне бьют и в три волны. Но несмотря на это энергетики действительно 24/7 находятся на объектах, делают максимум, чтобы мы были со светом Даже несмотря на последние удары, после блэкаута были еще несколько ударов по городу и объектам – все равно делается максимум, чтобы в городе работал метрополитен, частично наземный электротранспорт и пытаются тоже сократить отключения энергетики именно в городе и в области", – отметила Черненко.

Энергетики отмечают, что за последнее время было как минимум полсотни прилетов по соответствующим объектам. Самый мощный был последний удар, в результате которого разрушены ключевые энергетические объекты. Для их восстановления необходимы месяцы.

Местные руководители провели заседание, где значительную часть обсуждения уделили именно энергетической сфере.

По словам городского головы Терехова, государство готово поддерживать Харьков. В частности генераторами для многоэтажек, мобильными ТЭЦ и так далее. Мы понимаем, что лето еще впереди, но уже надо думать об отопительном сезоне и люди тоже должны задуматься, как обезопасить свой быт в условиях осени и зимы,

– сказала корреспондентка.

Несмотря на все сложности Харьков продолжает жить. Там более полумиллиона жителей. Многие переехали из области, кто вернулся из эвакуации домой. Это также и семьи с детьми.

"Внешне город живет и он напоминает большой муравейник, но это не значит, что здесь жить легко. Здесь частые тревоги и очень много взрывов. Поэтому жизнь сложная, но она продолжается. Мы видим, что каждый на своем месте работает, в частности, как энергетики", – добавила Черненко.

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