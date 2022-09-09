Россияне мощно атаковали Харьков из РСЗО: мог пострадать детский сад, на АЗС – пожар

В Харькове сообщают о серии взрывов. В городе объявлена воздушная тревога – людей просят перейти в укрытие.

Сообщения о звуках взрывов в Харькове начали поступать около 14:10.

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Харьковчане слышали серию взрывов на севере и на северо-западе города – находитесь в укрытиях,

– говорится в сообщении.

Враг стрелял из артиллерии: есть ли пострадавшие неизвестно

Впоследствии взрывы подтвердил мэр Игорь Терехов. Враг атаковал Шевченковский район, вероятно, поврежден детский сад. Кроме того, произошел пожар на заправке.

Шевченковский район Харькова попал под российский обстрел из РСЗО днем 9 сентября. Предварительно, поврежден детсад, пожар на заправке. Есть ли раненые, уточняется,

– отметил Терехов.

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