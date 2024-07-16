В Харькове слышали серию взрывов
Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города и их население. Так, утром 16 июля под прицелом врага в очередной раз оказался Харьков.
Там слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.
Смотрите также В Каневе в Черкасской области прогремели взрывы
Взрывы в Харькове
Российские оккупанты не прекращают террор Харькова. Заметим, что в области объявлена воздушная тревога.
В частности, в 9:16 в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину.Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Уже в 9:27 в Харькове прогремели взрывы.
В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города,
– пишут в Суспильному со ссылкой на своих корреспондентов.
Менее, чем через 10 минут, а именно, в 9:35, в городе повторно прогремели взрывы. "В Харькове слышно новую серию взрывов, вероятно, за пределами города", – говорится в сообщении Суспильного.24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.