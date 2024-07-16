В Харькове слышали серию взрывов

Российские оккупанты не прекращают атаковать украинские города и их население. Так, утром 16 июля под прицелом врага в очередной раз оказался Харьков.

Там слышали звуки взрывов. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного.

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Взрывы в Харькове

Российские оккупанты не прекращают террор Харькова. Заметим, что в области объявлена воздушная тревога.

В частности, в 9:16 в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб на Харьковщину.

Уже в 9:27 в Харькове прогремели взрывы.

В Харькове слышно серию взрывов, вероятно, за пределами города,

– пишут в Суспильному со ссылкой на своих корреспондентов.

Менее, чем через 10 минут, а именно, в 9:35, в городе повторно прогремели взрывы. "В Харькове слышно новую серию взрывов, вероятно, за пределами города", – говорится в сообщении Суспильного.

отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.