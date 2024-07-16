Там чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

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Вибухи у Харкові

Російські окупанти не припиняють терор Харкова. Зауважимо, що в області оголошена повітряна тривога.

Зокрема, о 9:16 в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Вже о 9:27 у Харкові прогриміли вибухи.

У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,

– пишуть у Суспільному з посиланням на своїх кореспондентів.

Менше, ніж через 10 хвилин, а саме, о 9:35, в місті повторно пролунали вибухи. "У Харкові чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – ідеться в повідомленні Суспільного.

24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.