Там чули звуки вибухів. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
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Вибухи у Харкові
Російські окупанти не припиняють терор Харкова. Зауважимо, що в області оголошена повітряна тривога.
Зокрема, о 9:16 в Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Харківщину.
Вже о 9:27 у Харкові прогриміли вибухи.
У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста,
– пишуть у Суспільному з посиланням на своїх кореспондентів.
Менше, ніж через 10 хвилин, а саме, о 9:35, в місті повторно пролунали вибухи. "У Харкові чутно нову серію вибухів, ймовірно, за межами міста", – ідеться в повідомленні Суспільного.