россияне бьют по самому зеленому району Харькова: в городе – тревога, оставайтесь в укрытиях

Утро 21 июля было беспокойным для жителей Харькова. В городе раздались взрывы. Также объявлена воздушная тревога. Так что оставайтесь в укрытиях, если есть такая возможность.

Отметим, что ночью взрывы и сирены уже были в Харькове и Николаеве. На этот раз в опять повторилась ситуация: сначала были взрывы, а после них – воздушная тревога.

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Риск артиллерийских обстрелов возрастает

В 09:29 местные корреспонденты сообщили о том, что слышали взрывы. Уже в 09:30 в городе прозвучала воздушная тревога. А еще через несколько минут поступило сообщение об угрозе артиллерийского обстрела как в областном центре, так и по всей Харьковской территориальной общине.

Подчеркиваем, что ни в коем случае не стоит игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только включаются сирены – отправляйтесь немедленно в укрытие. Там следует находиться до тех пор, пока не будет информации об отбое. Этот простой алгоритм позволит спасти вам жизнь. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также попросил без необходимости не выходить на улицы.

Если же вы стали свидетелем "прилета", то ни в коем случае не фиксируйте его на фото или видео. В случае, когда вы таки это сделали, – не публикуйте соответствующие материалы в социальных сетях. Не становитесь сообщником врага, ведь ваше сообщение может быть использовано для дополнительного наведения на цель.

Вскоре дополнительную информацию по обстрелу озвучил мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что российские захватчики обстреливают один из самых густонаселенных районов города. Поэтому и он попросил жителей не пренебрегать собственной же безопасностью.