В Харькове слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях
30 апреля 2022 , 01:56Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "єТривога"
Местные телеграм-каналы сообщают, что в Харькове по состоянию на 01:45 30 апреля раздаются взрывы. На территории области нет воздушной тревоги.
Кроме того, за последние часы в сети опубликовали информацию о звуках взрывов возле Николаева, Херсона и Запорожья. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.
Обратите внимание ВСУ выбили оккупантов из села Русская Лозовая: именно из него гатили по Харькову
В случае ракетных ударов место инцидента ни при каких обстоятельствах нельзя фотографировать или снимать на видео.Важно! Звуки взрывов, которые услышали на территории Харьковщины, могут являться результатом работы украинской ПВО.
Какова была ситуация на Харьковщине 29 апреля
- Украинским защитникам и защитницам удалось освободить село Русская Лозовая. Это стратегически важный населенный пункт. Именно оттуда русские оккупаны били по Харькову. Речь идет о гражданской инфраструктуре и жилых массивах города. По состоянию на 29 апреля Русская Лозовая полностью под контролем украинских военных.
- Благодаря этой победе харьковчане обезопасены от дальнейших обстрелов русской артиллерии с северной стороны Харькова.
- Кроме того, украинским героям удалось эвакуировать более 600 местных жителей. Во время русской оккупации они были заложниками неприятеля.
- В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ удается освобождать населенные пункты на Слобожанском направлении. На Востоке и Юге продолжаются бои.
- Российские оккупанты пытаются наступать на Изюмском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что враг приводит дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец. Россияне делают это, чтобы опрокинуть дополнительные войска в направлении.
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