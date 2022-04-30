В Харькове слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

Местные телеграм-каналы сообщают, что в Харькове по состоянию на 01:45 30 апреля раздаются взрывы. На территории области нет воздушной тревоги.

Кроме того, за последние часы в сети опубликовали информацию о звуках взрывов возле Николаева, Херсона и Запорожья. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

Обратите внимание ВСУ выбили оккупантов из села Русская Лозовая: именно из него гатили по Харькову

В случае ракетных ударов место инцидента ни при каких обстоятельствах нельзя фотографировать или снимать на видео.

Какова была ситуация на Харьковщине 29 апреля

Украинским защитникам и защитницам удалось освободить село Русская Лозовая. Это стратегически важный населенный пункт. Именно оттуда русские оккупаны били по Харькову. Речь идет о гражданской инфраструктуре и жилых массивах города. По состоянию на 29 апреля Русская Лозовая полностью под контролем украинских военных.

Благодаря этой победе харьковчане обезопасены от дальнейших обстрелов русской артиллерии с северной стороны Харькова.

Кроме того, украинским героям удалось эвакуировать более 600 местных жителей. Во время русской оккупации они были заложниками неприятеля.

В Минобороны Украины сообщили, что ВСУ удается освобождать населенные пункты на Слобожанском направлении. На Востоке и Юге продолжаются бои.

Российские оккупанты пытаются наступать на Изюмском направлении. В Генштабе ВСУ сообщили, что враг приводит дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец. Россияне делают это, чтобы опрокинуть дополнительные войска в направлении.

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! Звуки взрывов, которые услышали на территории Харьковщины, могут являться результатом работы украинской ПВО.