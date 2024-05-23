В Харькове снова раздаются взрывы: россияне бьют КАБами

Российские войска днем 23 мая снова ударили по Харькову. Сейчас в городе объявлена воздушная тревога.

Местные жители сообщили о звуках взрывов в 13.58. 24 Канал призывает харьковчан находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Взрывы в Харькове

Удары по городу подтвердил и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Снова удары. Будьте в укрытиях!

– написал Синегубов.

Воздушные силы также предупреждали об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и пусках КАБ в Харьковской области.

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Впоследствии Олег Синегубов сообщил, что враг нанес два удара КАБами по Харькову и Дергачам. В Дергачах пока есть информация об одном раненом.

Россияне сегодня уже били по Харькову

В городе утром 23 мая прозвучала серия мощных взрывов. По предварительным данным, враг обстрелял город ракетами типа С-300.

Россияне нанесли удар по транспортной инфраструктуре, одному из подразделений коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечением города, а также по типографии. В общей сложности российские войска нанесли около 15 ударов по городу и области. В здании типографии начался серьезный пожар.

Сейчас известно о 7 погибших и 16 раненых. Однако людей продолжают искать под завалами.